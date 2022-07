Bei diesen Arbeiten in Weingarten wird’s besonders heiß

Einige Mitarbeiter des Baubetriebshofes Weingarten haben Glück. Gerade Straßenbau- und Asphaltarbeiten werden in der momentanen Hitzphase nicht durchgeführt, so die Stadt Weingarten. Man wolle, dass die Mitarbeiter keinerlei Arbeiten verrichten, in denen sie noch extremeren Temperaturen ausgesetzt sind, als es wetterbedingt ohnehin schon der Fall ist. Die Mitarbeiter, die momentan doch draußen arbeiten, erhalten Sonnenschutz und Mineralwasser kostenfrei. Das gewähren ihren Mitarbeitern die meisten Unternehmen, sodass von dieser Seite aus viel getan wird, um die Hitze erträglicher zu machen. Vor allem Trinken ist das Gebot der Stunde. Drei Liter sollten laut dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) täglich getrunken werden. Und: Wer aktiver ist, muss natürlich auch mehr Flüssigkeit zu sich nehmen.