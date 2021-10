Beethovens Oper „Fidelio“ kommt nach Weingarten

Die Opernbühne Württembergisches Allgäu e.V. gastiert am Freitag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten. Im Zentrum der Oper „Fidelio“ steht Leonore, die liebende Kämpferin, die sich den Mächtigen entgegenstellt und Verantwortung übernimmt, indem sie ihren Gatten Florestan aufspürt und befreit, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die musikalische Leitung hat Friedrich-Wilhelm Möller, der Vorsitzende der in Wangen beheimateten Opernbühne. Die Leonore wird von Isabel Blechschmidt aus Nürnberg verkörpert, ihr Florestan ist Eugene Amesmann. In weiteren Partien singen Reuben Willcox (Pizarro), Jörn Schümann (Rocco) und Christian Feichtmair aus Wangen (Don Fernando). Milena Arsovska und Francisco Huerta sind das junge Paar Marzelline-Jaquino im international besetzten Ensemble. Chor und Orchester setzen sich aus Musikern und Choristen der Region zusammen. Vorverkauf über www.reservix.de und Optik Scheffold, Telefon 0751 / 56 99 38 30. Es gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen unter www.opernbuehne-allgaeu.de