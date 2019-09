Beerenjäger retten Früchte

So mancher Gartenbesitzer ertrinkt derzeit in Zwetschgen, Mirabellen und anderen Früchten. So mancher weiß nicht, wohin mit dem reichen Erntesegen. Nicht selten verfaulen die Früchte am Baum. Das ruft die Beerenjäger auf den Plan, ein Projekt von Jannik Pietrek und der „Human-Community“. Dabei geht es um das gemeinsame Tun und um Wertschätzung der Natur. Das Motto der Beerenjäger lautet „Sammeln, Verarbeiten, Teilen“.

Es ist das dritte Mal, dass sie dieses Jahr mit den Fahrrädern zur fröhlichen Beerenjagd ausrücken. Die sind mit Eimern, Kartons und Körben behängt wie ein Weihnachtsbaum. Gerufen wurden die Beerenjäger von Leuten, die nicht mehr wissen, so sie mit der Ernte hinsollen. Dieses Zuviel an Äpfeln und Birnen wollen Jannik Pietrek und seine Mitstreiter nicht verrotten lassen. Sie fahren vor, füllen ihre Gefäße, bis nichts mehr reingeht, und dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los.

Im Schrebergarten von Pietreks Vater hat vor zwei Jahren alles angefangen. Der Papa des damals 20-Jährigen sah sich einer Fülle von Walderdbeeren gegenüber, die seinen Bedarf weit überstiegen. Er rief den Sohn, der seine Kumpels mitbrachte. Was als Hilfe für die Eltern gedacht war, entwickelte sich zum großen Spaß. „Wir waren eine tolle Gruppe, es war ein schönes Gemeinschaftserlebnis“, erinnert sich Jannik. So waren die „Beerenjäger“ geboren. Dabei geht es ihrem Gründer, der vielen Berufen wie Gärtner, Videospezialist und Demenzbegleiter nachgeht, darum, Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, Alt und Jung, zusammenzubringen und Gemeinschaft zu erleben.

„Jeder kann mitmachen“, sagt Jannik Pietrek. Beim Sammeln komme man ganz selbstverständlich ins Gespräch. Schnell sei eine Verbindung zu anderen da, die vielleicht aus ganz anderen Lebenswelten kämen, und zur Natur, die man mit allen Sinnen bei der Art Tätigkeit erfahren werden könnte. Mit seinem Mitstreiter Stefan Ziezling, Ehrenamtskoordinator bei den Maltesern, holten sie Geflüchtete aus Unterkünften mit ins Boot und gingen im August auf Mirabellenjagd in der Wolfegger Straße. Alle seien trotz Schmuddelwetter hochmotiviert gewesen.

Nach dem Sammeln der Beeren geht es dann ans Einmachen. Denn neben dem Miteinander der unterschiedlichen Leute, ist Jannik und seinen Mitstreitern die Wertschätzung der Früchte wichtig, die nicht einfach verderben sollen. Ein Teil der Marmeladen, Kompotte und Säfte bekommen die Beerenjäger und die Geflüchteten, oder sie landen im Schussentäler- oder Weingartner-Tauschring, wo Jannik Pietrek auch aktiv ist. Nicht zuletzt ist die „Human Community“ Abnehmer, bei der die Beerenjäger angesiedelt sind.

Diese ist laut ihrer Gründer eine soziale, der Nachhaltigkeit verpflichtete Innovation, die Wertebewusstsein schaffen will und dem Miteinander in Gemeinschaft von Jung und Alt dient. Zu dieser Gemeinschaft braucht man sich nicht anzumelden. „Jeder, der mitmacht, gehört einfach dazu“, sagt Jannik. Man wolle dort nicht nur reden über eine bessere Welt, sondern etwas dafür tun, und die für wichtig erkannten Werte selber leben. Zu der „Human Community“ gehören auch die öffentlichen Bücherboxen bei den Geschäften Kornblume und Bici. Ein Veranstaltungskalender an verschiedenen Orten in Weingarten und auf der Internetseite informiert im Übrigen über die monatlichen Aktivitäten der Initiative – vom Acro Yoga über den Wandertag bis hin zum Zirkustreff.

Fünf Kilo Zwetschgen war die Ausbeute bei dieser dritten Tour. . In der Küche von Hannah Donat werden sie jetzt zu Zwetschgenkuchen und Zwetschgenmus verarbeitet, bevor wieder alles geschwisterlich geteilt wird.