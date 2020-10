BaWü-Mehrkampf-Meisterschaften: Athleten des TV Weingarten mit Bestleistungen

Das Kampfrichterteam der LG Welfen hat mit Unterstützung des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes und der Stadt Weingarten die baden-württembergischen Mehrkampf-Meisterschaften der U20 und die württembergischen Mehrkampf-Meisterschaften der U16 im Weingartener Lindenhofstadion ausgerichtet. Yannik Knobloch (TV Weingarten/U20) und Emil Bruderrek (TV Weingarten/U16) gelangen vordere Plätze und einige Bestleistungen.

Der erste Tag war in der Anfangsphase von starkem Regen und kühlen Temperaturen geprägt. Knobloch trotzte den widrigen Bedingungen und gewann in der U20 den Fünfkampf. Der Athlet der LG Welfen lief mit 11,79 Sekunden die beste Zeit seiner Altersklasse über die 100 Meter, sprang 5,99 Meter weit und stieß die Kugel 12,60 Meter weit. Im Hochsprung (1,92 Meter) hatte er die 1,96 Meter eigentlich schon übersprungen, blieb aber laut Mitteilung mit seinen Fersen an der Latte hängen. Nach den abschließenden 400 Metern (53,45 Sekunden) hatte Knobloch 3314 Punkte und sicherte sich die Goldmedaille.

Der zweite Tag des Zehnkampfes ist durch technische Disziplinen geprägt, die Knobloch mehr und mehr aufarbeitet. Zwar hatte er an der letzten Hürde des 110-Meter-Hürdensprints einen Wackler (16,30 Sekunden), aber beim Diskuswerfen (39,15 Meter) baute er seine Führung aus. Beim Stabhochspringen hat Knobloch den Anlauf um zwei Schritte erweitert und kam dank seiner Sprungkraft auf 3,70 Meter – Zehnkampfbestleistung. Tom Bichsel von der LG Radolfzell rückte mit 4,30 Metern aber nahe an Knobloch heran. Da Bichsel auch ein ausgezeichneter Speerwerfer ist (Tagesbestweite von 55,87 Metern), lag er vor den abschließenden 1500 Metern etwa 100 Punkte vor Knobloch. Der TVW-Sportler lief sehr beherzt (4:52,54 Minuten), zog zu einem Endspurt an und kam fünf Sekunden vor Bichsel ins Ziel. Das reichte aber nicht ganz, um den Radolfzeller in der Gesamtwertung einzuholen. Als baden-württembergischer Vizemeister war Knobloch dennoch sehr zufrieden.

Eine ebenfalls steile Entwicklung im Mehrkampf kann man dem 15-jährigen Emil Bruderrek in den vergangenen zwei Jahren bescheinigen. Deutliche Verbesserungen im Sprint- und Sprungbereich haben ihn in die Spitze der württembergischen Mehrkämpfer katapultiert. So gelangen ihm im Lindenhofstadion gute Leistungen im Sprint (12,78 Sekunden), Weitsprung (5,17 Meter) und Kugelstoßen (12,07 Meter) – dazu schaffte er eine Bestleistung im Hochsprung (1,56 Meter). Mit 2090 Punkten landete er auf Platz fünf.

Das Speerwerfen der Jugendlichen beendete Bruderrek mit 38,42 Metern als Zweitbester seines Jahrgangs. Am zweiten Tag überzeugte er mit persönlichen Bestleistungen im Diskuswerfen (38,13 Metern) und Hürdensprint (12,30 Sekunden). Der Knackpunkt seines Neunkampfes lag dieses Mal beim Stabhochsprung. Mit seiner Trainerin hat er sein Absprungbein von links auf rechts umgestellt – bei nur drei Wochen Vorbereitungszeit war dies vor dem Wettkampf in Weingarten aber ein gewagtes Unternehmen. Der Mut wurde jedoch belohnt. Schon im ersten Wettkampf sprang er nur zehn Zentimeter unter seiner bisherigen Bestleistung (3,00 Meter) und konnte bereits härtere Stäbe als zuvor springen. Beflügelt von diesen guten Ergebnissen ging Bruderrek die 1000 Meter sehr motiviert an und lief in 3:24,13 Minuten eine persönliche Bestzeit. Mit deutlicher Steigerung seiner im Juli erzielten Punktzahl auf 4754 Punkte durfte er aufs Treppchen steigen und sich die Bronzemedaille umhängen lassen.