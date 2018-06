Bau von Spielplatz und Bolzplatz verzögert sich

Der Bau von Spielplatz und Bolzplatz im Neubaugebiet Kuenstraße in Weingarten wird sich bis ins kommende Jahr verzögern. Das hat Bürgermeister Alexander Geiger in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montag bekannt gegeben. Eigentlich hätten die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen sollen. Doch weil die möglichen Baufirmen alle extrem ausgelastet sind, würde man, laut Geiger, weniger Leistung für das Geld bekommen. Außerdem schielt die Stadtverwaltung auf Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg, das schon die neue Skateanlage mit 129 000 Euro gefördert hatte.

Neues Pflanzkonzept vorgestellt

Darüber hinaus wurde in der Sitzung am Montag das neue Pflanzkonzept für die Ausgleichsmaßnahmen auf den öffentlichen Grünflächen im Neubaugebiet vorgestellt. Mit Blumenwiesen sollen adäquate Lebensräume für Insekten geschaffen und die Biodiversität, also letztlich die Artenvielfalt, gefördert werden. Um Zeit und Arbeit zu sparen und die Belastung für die Anwohner zu verringern, will die Stadt ganz neue Wege gehen. Denn eigentlich braucht es für die Umwandlung einer Grünfläche in eine Blumenwiese mit den verschiedensten Arbeitsschritten rund ein Jahr. Mit einem neuen Pflanzkonzept – quasi eine Art Rollrasen als Blumenwiese – geht das aber deutlich schneller.

So soll im kommenden Frühjahr/Sommer – nach der Fertigstellung von Spiel- und Bolzplatz – zunächst der Oberboden abgetragen und der Leerraum mit einer Kies-Sandmischung aufgefüllt werden. Danach werden die fertigen Wildblumenmatten ausgebracht. Innerhalb weniger Wochen dürften die Matten anwachsen. Danach muss das Ganze nur zwei- bis dreimal im Jahr gemäht werden. Allerdings: Das neue Pflanzkonzept kostet mit 13 000 Euro rund 4000 Euro mehr als die herkömmliche Variante.