Bändel- und Plakettenausgabe der Plätzlerzunft

Die Plätzlerzunft gibt am Dienstag, 17., sowie am Mittwoch, 18. Januar, jeweils von 17.30 Uhr bis 20 Uhr, die Laufbändel und die Plaketten an ihre aktiven Mitglieder aus.Die Bändelausgabe findet, wie gewohnt, im Amt für Kultur und Tourismus statt.

Außer den Laufbändeln und den Plaketten können Fahrkarten für sämtliche Ausfahrten sowie Ballkarten für den Plätzlerball erworben werden. Der Preis für das Plakettle beträgt in diesem Jahr vier Euro und ist als Unkostenbeitrag zu allen öffentlichen Straßenveranstaltungen der Hauptfasnet in Weingarten zu betrachten. Die Erlöse aus dem Plakettenverkauf werden von der Plätzlerzunft zur Finanzierung der vielfachen Veranstaltungen dringend benötigt. In diesem Jahr ziert der Urbletzler die Plakette.