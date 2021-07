Badebus fährt Weingartener Freibad an

Nach Abschluss der Baumaßnahmen in der Wolfegger Straße ist der Badebus in die Saison gestartet. Er bringt Badegäste mehrmals am Tag ins Freibad Nessenreben.

Die Stadtbuslinie 6 steuert laut Pressemitteilung der Stadt Weingarten wieder mehrmals am Tag das Freibad Nessenreben an. Voraussichtlich bis Mitte September fährt der Badebus beispielsweise zu folgenden Uhrzeiten von der Haltestelle Post in Weingarten ab: Montags bis samstags um 10.47, 11.47, 13.47, 15.47 und 17.47 Uhr sowie sonntags um 10.52, 11.32, 13.32, 14.52, 15.32 und 17.32 Uhr. Er erreicht Nessenreben jeweils sieben Minuten später. Die Fahrpreise entsprechen den regulären Tarifen des Bodo-Verbunds. Weitere Abfahrtsorte und Zeiten der Linie 6 sind online unter www.stadtbus-rv-wgt.de oder unter www.baeder-weingarten.de zu finden.