Bad Waldsee besiegt Feldkirch deutlich

Die Handballmänner des TV Weingarten haben in der Bezirksliga nur knapp in Laupheim verloren. Erfolgreich waren dagegen die TG Bad Waldsee in der Kreisliga A und die LadyRams aus Ravensburg.

Bezirksliga: HVRW Laupheim II – TV Weingarten 25:23 (12:13) – Mit einer knappen Niederlage kehrten die Handballer des TV Weingarten vom Tabellendritten aus Laupheim zurück und hatten diesen am Rande einer Niederlage. Holger Höhn vertrat als Spielertrainer den erkrankten Lars Gmünder. In einer engen, hart umkämpften ersten Halbzeit, bei der sich keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren absetzen konnte, traf Thomas Ströh kurz vor dem Pausenpfiff zum 13:12 für den TVW. Auch in der zweiten Hälfte war die Partie lange ausgeglichen. Eine Zeitstrafe gegen Spielertrainer Höhn in der 57. Spielminute beim 22:22 nutzte Laupheim, um in Überzahl zwei Tore zu erzielen und den Vorsprung letztendlich über die Zeit zu bringen. „Wir haben heute eine starke kämpferische Leistung gezeigt, das macht Mut für die kommende Partie zu Hause“, sagte Höhn. TVW: Nuffer, Bulmer, Baur; Klingseisen (9/5), Höhn, Schoch (je 5), Zülke (2), Hecht, Ströh (je 1), Lohrmann, Böttcher.

Mit dem Rücken zur Wand

Kreisliga A: TG Bad Waldsee – BW Feldkirch II 29:16 (14:9) – Die TG-Handballer stehen in der Tabelle mit dem Rücken zur Wand. Gegen den Tabellendritten aus Vorarlberg schien die Rollenverteilung vor dem Spiel klar geregelt. Doch die taktische Marschrichtung von Trainer Edi Mack sah etwas anderes vor. Und die Waldseer Spieler konnten dieser Richtung über die gesamte Spieldauer folgen. Mit einer offensiven Abwehr wurde der Rückraum der Gäste aus dem Spiel genommen und so konnte Feldkirch kaum Druck aufbauen. Angefeuert durch das heimische Publikum und unter der Regie von Trainer Edi Mack gab Waldsee die Kontrolle über das Spiel nie aus der Hand. So sicherte sich das Waldseer Team zwei wichtige Punkte und viel Selbstvertrauen im Kampf gegen den Abstieg. TG: König, Gapp, Bohnert, Schmid (2), Hallanzy, Hebeisen, Bergmann (1), Klingele (6), Wolz (3), Nolte (4), Lorinser (4), Rettich (9/4).

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg – TSV Lindau 28:17 (11:8) – Den LadyRams gelang die Sensation vor heimischem Publikum. Nach der unglücklichen Niederlage gegen die führende Mannschaft aus Wangen, hieß es für den TSB am vergangenen Samstag noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und den Gästen aus Lindau, von Beginn an, mit breiter Brust gegenüberzutreten. Ravensburg agierte sehr stark in der Defensive und erhielt durch Torfrau Silke Siegel die nötige Rückendeckung, um die Nase schließlich immer ein klein wenig vorn zu haben. Bis zur Halbzeit konnten die Gastgeberinnen einen Drei-Tore-Vorsprung erkämpfen. Was sich den zahlreichen Zuschauern nach Wiederanpfiff für ein Bild bot, war ein regelrechter Befreiungsschlag. Innerhalb von nicht einmal sieben Minuten zogen die Hausherrinnen auf 16:8 davon. Der notwendige Vorsprung konnte durch intelligentes Agieren, starke Eins-gegen-Eins-Aktionen und souveräne Chancenverwertung erreicht werden. In der 38. Minute verkürzte der TSV ein letztes Mal auf sieben Tore Differenz. Unterstützt von der Bank und dem Publikum auf den Rängen, lief die Heimmannschaft zur Bestform auf. Tamara Stieger wurde am Kreis schön in Szene gesetzt und konnte ihr Team mit acht Treffern stärken. Auch der Ravensburger Rückraum zeigte sich stark. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang nach 60 sehenswerten Minuten ein 28:17-Sieg über den TSV Lindau, den man somit auch auf dem zweiten Tabellenplatz ablösen konnte. Hierdurch sicherten sich die Damen vom TSB Ravensburg die Teilnahme an einer möglichen Aufstiegsrelegation. TSB: Siegel, Fischinger; Buchmann, Pauer (3), Rieger (1), Snellgrove (2), Celahmetovic (12/6), K. Fimpel, Hömberger, Maier, Pfaumann, Stieger (8), S. Fimpel (2).