B-Junioren machen Rückkehr in einem Herzschlagfinale perfekt

Das war nichts für schwache Nerven: Die B-Junioren des SV Weingarten haben nach einem spannenden Relegationsfinale die direkte Rückkehr in die Fußball-Verbandsstaffel geschafft. Die Weingartener lagen im Rückspiel gegen den Ersten der Bezirksstaffel Donau/Iller, die SGM Aufheim-Holzschwang-Pfaffenhofen, bereits mit 0:3 zurück.

Das Hinspiel in Aufschwang hatten die Weingartener mit 2:0 gewonnen. Doch nach dem 0:3-Zwischenstand nach 52 Minuten schien der Traum vom Aufstieg zu platzen. Die U17 des SVW drehte am Schluss aber auf. Zwei Minuten vor dem Ende verkürzte Dario Villani am Sonntag auf 1:3 – das hätte für den Aufstieg aber aufgrund der Auswärtstore immer noch nicht gereicht. Für die große Erlösung sorgte Fabio Diana mit seinem Treffer zum 2:3 in der ersten Minute der Nachspielzeit. Dann durften die Spieler von Trainer Metin Koc und Co-Trainer Yunus Aktas feiern.

Nur ein Jahr nach dem Abstieg kehren die Weingartener damit in die B-Junioren-Verbandsstaffel, die höchste Jugendliga Württembergs, zurück. Die Saison in der Bezirksstaffel Bodensee hatte der SV Weingarten mit zwölf Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen mit 40 Punkten als Meister abgeschlossen. Die hartnäckigsten Verfolger SV Oberzell und TSG Ailingen hatten sechs Punkte Rückstand.