B 32 kurz vor Staig gesperrt

Die B 32 zwischen Weingarten und Staig ist derzeit gesperrt. Grund ist laut Polizei ein LKW, der zwischen der Abzweigung nach Weiler und dem Ortseingang Staig von der Fahrbahn abgekommen ist.

Der LKW liege nun in einem Graben gleich neben der Fahrbahn und stecke fest, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von Schwäbische.de. Während der Verkehr von Staig in Richtung Weingarten frei ist, wird die B 32-Fahrbahn in Richtung Staig und Blitzenreute über Weiler abgeleitet,

Es brauche Spezialgerät und einen besonderen Abschleppdienst, informiert die Polizei am Morgen. Es sei daher unklar, wie lange der LKW feststeckt und die Fahrbahn gesperrt sein wird.