Bürgerinfo zur Schulentwicklung

Eine Bürgerinformationsveranstaltung zu den ersten Entwürfen der Machbarkeitsstudie Schulentwicklung findet am Dienstag, 29. Januar, ab 19 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten statt. Nach einer Vorstellung der Entwürfe durch das Stuttgarter Büro K+H Architekten haben alle Interessierten die Möglichkeit, an Thementischen Fragen zu stellen und Rückmeldungen zu geben. Im Anschluss werden die Ergebnisse zusammenfassend im Plenum vorgestellt.

Für die Veranstaltung bietet die Stadt eine kostenfreie Kinderbetreuung (für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren) durch die Großtagespflegestelle Welfenburg an. Anmeldung für die Kinderbetreuung werden bis Freitag, 25. Januar, 10 Uhr von Angela Nigsch (Telefon: 0751/405-108, E-Mail: a.nigsch@weingarten-online.de) entgegengenommen.

Zum Hintergrund: Die städtischen Schulen in Weingarten werden in den nächsten Jahren räumlich weiterentwickelt. Aufgrund der Weiterentwicklung der Bildungslandschaft in Baden-Württemberg, des festgestellten Sanierungsbedarfs im Gebäudebestand sowie des an einzelnen Schulen festgestellten Raummehrbedarfs hat die Stadt Weingarten eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Ziel der Machbarkeitsstudie ist es, bauliche Optionen unter Beibehaltung der bisherigen Schulstandorte und alternativ durch eine Konzentration der Sekundarstufe im Bereich des bestehenden Schulzentrums auf ihre Eignung, Ausgestaltung und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Im Frühjahr soll der Gemeinderat einen Beschluss fassen.