Bücherkiste am Münsterplatz soll Weingarten beleben

„Entdecken, Tauschen, Lesen“ – unter dieses Motto haben „Bürger in Kontakt“ (BiK) ihr Projekt Bücherkiste gestellt. Am Samstag ist der öffentlich zugängliche Bücherschrank, der von der Firma Schuler gesponsert wurde, vor dem Stadtmarketing-Büro in der Kirchstraße 18 im Rahmen der „Herbstgefühle“ eingeweiht worden. Oberbürgermeister Markus Ewald lobte das solidarische, bürgerschaftliche Engagement.

Die Begeisterung fürs Lesen mit anderen teilen und die Belebung des Münsterplatzes sind sozusagen die Grundpfeiler der BiK-Bücherkiste. Sieglinde Zimmer-Meyer von Bürger in Kontakt zeichnete die Entstehungsgeschichte des gemeinnützigen Projektes nach. Und die Rechnung scheint aufzugehen. Schon vor der offiziellen Eröffnung machtenPassanten regen Gebrauch von der kleinen Bibliothek, die von der Belletristik bis zu Kinderbüchern alles parat hält – und aus der man sich nach Belieben Bücher holen oder eigene hineinstellen kann. Geben und Nehmen, wie BiK es auch bei seinen anderen gesellschaftsfördernden Projekten hält.

Menschen zusammen bringen

Marcus Schmid, Leiter des Stadtmarketing Weingarten freut sich über die neue Attraktion vor seiner Tür. „Der BiK-Gedanke, Menschen aller Generationen zueinander und in die Stadt zu bringen, passt zu unserem Konzept.“ Oberbürgermeister Ewald lobt neben dem wettergeschützten Standort das solide wie stabile Gehäuse der Bücherkiste. Dies sei ein kleines Zeichen der Firma Schuler zum Bekenntnis zum Standort Weingarten. BiK bescheinigte er einen „liebevollen Baustein“ für eine lebenswerte wie solidarische Stadt gesetzt zu haben. Die Bücherkiste wird vom Lesekreis, den Donnerstagsfrauen, betreut. Und auch die neugegründete Gruppe „Lebendiges Weingarten“ unterstützt das Projekt und will sich mit Lesungen und anderen Aktionen weiter für einen belebten Münsterplatz stark machen.