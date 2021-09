Axel Müller gibt seine Stimme in Weingarten ab

Für ihn ist die Bundestagswahl diesmal besonders spannend: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller bangt um sein Direktmandat. Er hat am Sonntag seine Stimme in der Schule am Martinsberg in Weingarten abgegeben.

Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, könnte die CDU erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ihr Direktmandat im Wahlkreis Ravensburg verlieren. Agnieszka Brugger (Grüne) hat Chancen, Amtsinhaber Axel Müller den Sitz im Parlament streitig zu machen. Gewinnt sie mehr Erststimmen als er, muss Müller seine Koffer packen, denn er ist über die Landesliste seiner Partei anders als Brugger oder Benjamin Strasser (FDP) nicht abgesichert.