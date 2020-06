Axel Müller zur Kanzlerkandidatur: „Das könnte auch ein Markus Söder sein“

Die Corona-Krise hat auch die Arbeit im deutschen Bundestag massiv verändert. Das unterstreicht auch der Ravensburger Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU) im Podcast „Unser Leben und Corona“.

Im Gespräch mit Oliver Linsenmaier erklärt er die neue Ehrlichkeit der Politik, blickt kritisch auf den Umgang mit den Nachbarländern und hebt die Bedeutung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesen schwierigen Zeiten hervor. Auch äußert sich der Jurist zu den temporären Einschränkungen der Grundrechte, ordnet die sogenannten Corona-Demos ein und spricht über einen möglichen Kanzlerkandidaten Markus Söder von der CSU.

Wie hat sich die Arbeit im Bundestag durch Corona verändert?

Die ersten zwei Sitzungswochen seit dem 16. März waren ganz merkwürdig. Das Leben im Bundestag kam fast zum Erliegen. Es waren keine Gäste mehr da, die Zahl der Mitarbeiter wurde auf ein absolutes Minimum reduziert und die Sitzungen wurden nur noch über Videokonferenzen gemacht.

Es gab nur ganz wenige Plenarsitzungen mit strengsten Abständen und das hat sich dann so hingezogen. Im Moment normalisiert sich das ganze wieder etwas, aber es bleibt nach wie vor nicht der Normalbetrieb. Das war schon eine ganz neue Erfahrung.

Und ihr persönlicher Ablauf? Normalerweise führen sie ja beispielsweise viele Hintergrundgespräche.

Das beeinflusst die Arbeit sehr stark. In der Tat sind persönliche Begegnungen und persönliche Gespräche auf ein absolutes Minimum reduziert. Die persönlichen Bindungen leiden stark. Auch der Austausch mit den Kollegen am Abend mal irgendwo in der Kneipe oder so. Das findet alles nicht mehr statt.

Wirkt Corona bei Gesetzen aktuell als Beschleuniger?

Ja. Das hat sich natürlich um ein vielfaches beschleunigt. Aber das kann nicht der Normalzustand sein. Das ist eine Ausnahmesituation. Und alle sagen ja „in der Krise liegt das Heft des Handelns zunächst bei der Exekutive“ und das ist auch so. Wir haben auch erfahren, wie leistungsfähig die Ministerien sind, die zum Teil wirklich 7 Tage die Woche 24 Stunden gearbeitet haben.

Das bricht dann alles auf Sie als Abgeordneter rein. Das ist ein Ausnahmezustand, den man eine gewisse Zeit mit begleiten kann, aber das ist kein guter dauerhafter Zustand. Das darf es auch nicht sein, denn wir brauchen einfach mehr Zeit, um uns Dinge zu überlegen und zu debattieren. Und wir kommen da in einen gewissen Handlungsdruck.

Das kann man eine gewisse Zeit mitmachen, aber dann wird es vom eigenen Anspruch auch kritisch. Wir müssen auch Kontrollorgan gegenüber der Regierung sein. Da sind wir momentan an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, jetzt muss es dann auch wieder in einen normalen Arbeitsprozess gehen.

Hat demnach die Sorgfalt in den vergangenen Wochen gelitten?

Das will ich nicht ausschließen, dass einem da mal was durchgeht. Wer vieles schnell macht, macht auch den ein oder anderen Fehler - gar keine Frage. Das macht auch die Regierung. Und da muss man sich dann eben die Zeit nehmen und nachjustieren.

Sie sitzen auch im Europaausschuss. Wie sehen Sie Europa mit Blick auf die vergangenen Monate?

Es gab ein paar unschöne Situationen. Als unschön bezeichne ich die Geschichte, als wir in einem gewissen nationalen Überschwang zu Beginn der Krise, den Italienern die Hilfe verweigert haben. Das haben wir aber zwischenzeitlich wieder gut gemacht. Unschön war aber auch die Situation zu unserem engsten Nachbarland Frankreich, nicht nur geographisch sondern auch von der Mentalität her. Auch die geschlossenen Grenzen zu Österreich fand ich sehr bedrückend.

Der ganze Geist, den das Schengener Abkommen verströmt hat, war über Nacht scheinbar weg. Mittlerweile glaube ich aber, dass wir eingesehen haben, dass Europa diese Krise nur gemeinsam meistern kann. Und das ist das wichtige, dass wir auch jetzt die anderen Länder, die wirtschaftlich schlechter gestellt sind und mit schlechteren Ausgangsbedingungen in diese Krise gegangen sind, so unterstützen, dass die uns nicht wegbrechen. Ich meine insbesondere die Südländer wie Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Wir brauchen die und die brauchen uns. Und das ist die wichtigste Erkenntnis und es ist ein guter Geist von Europa.

Wagen wir einen kleinen Sprung. Was denkt der Jurist in Ihnen über die zeitweise massive Einschränkung der Grundrechte?

Ganz besonders bitter fand ich die Einschränkung der Religionsausübungsfreiheit, also dass keine Gottesdienste stattfinden durften. Dann das Thema Versammlungsfreiheit, ein ganz wichtiges demokratisches Element, das im Grunde genommen zeitweise auf Null reduziert wurde.

Und dann auch die massiven Einschränkungen in das Eigentumsrecht, also Gastronome, Gewerbetreibende oder Einzelhändler, die alle nicht öffnen durften. Das sind natürlich ganz massive Einschränkung gewesen. Und da war für mich immer klar: Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das kann man nur eine bestimmte Zeit machen. Bis auf wenige Ausnahmen meine ich aber, dass die Maßnahmen verhältnismäßig waren.

Was halten Sie von den sogenannten Corona-Demos?

Ich werde das Wort Verschwörungstheoretiker nicht in den Mund nehmen. Theoretiker, das hat irgendwas Wissenschaftliches. Aber was diese Menschen da umtreibt, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Ich sage „mystica“. Denn das sind Mythen, die da verbreitet werden. Was mich bestürzt, ist, dass hier mittlerweile auch wieder antisemitische Gedanken geäußert werden.

Ich bin besorgt darüber, dass sich die Leute von Menschen wie den Reichsbürgern vor den Karren spannen lassen, die sagen, wie lehnen den Staat als solches ab. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir diese Menschen nicht an solche Kreise verlieren, die wirklich ganz anderes im Schilde führen.

Der Rückgang der Teilnehmerzahlen hat zuletzt aber gezeigt, dass die Menschen dem ganzen ablehnend gegenüberstehen. Das zeigt, dass es kaum möglich sein wird, diesen demokratischen Rechtsstaat in seinen Grundfesten durch diese Art von Aufmärschen und Versammlungen zu erschüttern.

Wurde die Demokratie durch Corona vielleicht sogar gefestigt?

Ich glaube schon, dass demokratische Rechtsstaat gezeigt hat, dass er insbesondere in Deutschland in der Lage ist, mit einer solchen Krise umzugehen. Und zwar besser als autokratisch geführte Systeme, wie Russland, Weißrussland, Brasilien oder auch in einem sehr autokratisch ausgerichteten Präsidialsystem wie in den USA.

Wir haben den Bürgern wirklich nur das zugemutet, von dem wir geglaubt haben, dass es unbedingt notwendig ist. Deutschland hat viel weniger Rechte eingeschränkt als viele andere europäischen Länder. Wir haben nie eine Ausgangssperre gehabt. Und ich glaube, dass wir bewiesen haben, dass ein solcher Staat am Ende sogar besser durch eine Krise kommt als die von mir genannten Systeme – auch als ein China.

Umfragen zeigen, dass die meisten Menschen zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung sind. Tut diese Krise der großen Koalition vielleicht sogar gut?

Die Krise hat die große Koalition wesentlich enger zusammengeschweißt als das vorher war. Vorher war das oftmals ein loses, nicht immer geliebtes Band beiderseits. Krise ist die Stunde der Exekutive, wo schnelles, aber auch möglichst zielgenaues und passgenaues Handeln gefragt ist.

Und da hat man gemerkt, dass auf beiden Seiten unglaublich regierungserfahrene Minister – insbesondere in den Schlüsselministerien, wie dem Finanz- oder dem Wirtschaftsministerium oder dem Bundeskanzleramt – sitzen. Diese Kompetenz und Erfahrung hat gut getan. Ich war schon immer ein Verfechter der GroKo und da habe ich mich sehr bestätigt gefühlt. Das ist schon die richtige Koalition für dieses Land.

Mehr entdecken: Angela Merkel verteidigt Einschränkungen von Grundrechten

Politiker haben öffentlich gesagt, dass sie manches auch nicht wissen. Diese Ehrlichkeit hat bei den Menschen auch viel bewirkt. Kann man das bewahren?

Das trifft es sehr gut, weil es auch der Realität entspricht. Auch die Wissenschaftler, auf die sich die Politik gestützt hat, hatten keine Blaupause für diese Krankheit. Das führt bei Teilen der Bevölkerung zu Verunsicherung. Die meisten Menschen, die im Leben stehen, teilen diese Ansicht, dass man nicht alles vorhersehen kann. Und das macht es ein stückweit menschlicher.

Wenngleich wir natürlich schon mit großer Verantwortung und im Bewusstsein um die Tragweite der Entscheidungen nicht irgendwas mal so machen, sondern schon vorher sehr gut überlegen, ob es so richtig sein dürfte. Und das macht die Dinge menschlicher und näher. Das war eine Politik zum Anfassen.

Aber bleibt sie erhalten?

In diesem Betrieb kennt man auch bestimmte Mechanismen, die einen Wert gezeigt haben und an denen man festhält. Und ich glaube, die Menschen wollen schon auch klare Ansagen. Ansonsten verliert die Politik wieder an Zustimmung und Vertrauen.

Eine zentrale Rolle hat wieder Angela Merkel gespielt. Die Kanzlerin kann Krise. Wie wichtig war Sie in den vergangenen Monaten?

Wir sind im 30.ten Jahr der Wiedervereinigung. Angela Merkel hat den Zusammenbruch eines Staates miterlebt und war am Aufräumen des Schuttberges, den die SED-Diktatur hinterlassen hat, maßgeblich beteiligt. Wenn jemand gute Nerven hat und weiß, wie man mit so einer schwierigen Situation umgeht, dann diese Frau. Das war sehr wichtig, dass sie das alles mit ruhiger Hand geleitet und geführt hat. In Panik verfällt diese Frau nie.

Also wäre für Sie auch eine fünfte Amtszeit von Angela Merkel denkbar?

Frau Merkel hat klipp und klar gesagt, dass es ist ihre letzte Amtsperiode ist. Und daran wird sich auch nichts ändern. Vorstellen kann man sich alles, aber ich denke, es ist gut jetzt. Wenn es denn alles gut gehen möge, hat sie es mit dieser großen Leistung noch einmal allen gezeigt. Ein Meisterstück zum Schluss – besser kann man das gar nicht machen.

Also ist Markus Söder durch das Auftreten in der Corona-Krise nun der logische Kanzlerkandidat Nummer Eins?

Zwischen den beiden Schwesterparteien CDU und CSU ist es ja bekanntermaßen ein etwas komplizierter Prozess. Man muss ich ja auf einen Kandidaten einigen. Vor dieser ganzen Corona-Geschichte gab es drei Bewerber um den CDU-Parteivorsitz.

Und die gibt es immer noch. Aber die CSU hat da ja auch noch ein Wort mitzureden. Daher ist es für mich ganz verständlich, dass sich auch ein Herr Söder jetzt etwas mehr in den Prozess eingebracht und sich da auch als potenzieller Kandidat positioniert hat.

Darüber wird man reden müssen wenn der CDU-Parteitag im Dezember stattgefunden hat und es einen neuen CDU-Parteivorsitzenden gibt. Man muss dann darüber reden, wer der Kandidat wird. Das könnte auch ein Markus Söder sein.