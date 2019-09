Axel Müller auf dem Weg ins Schussental

Seit Mitte Juli ist der Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU) mit seiner mobilen Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis unterwegs. Rund 70 Stationen hat er laut Pressemitteilung angefahren und hunderte Gespräche mit Bürgern vor Ort geführt. Für die vorerst letzten mobilen Bürgersprechstunden kommt Müller nach Weingarten, Schmalegg, Taldorf-Oberzell, Eschach-Oberhofen und Ravensburg.

Müller zieht ein positives Fazit über die Sommertour: „Mein Wunsch war es, möglichst alle Städte, Gemeinden und Ortschaften im Wahlkreis anzufahren. Das habe ich geschafft und das niederschwellige Angebot wurde angenommen.“

Den Anstoß für seine mobile Bürgersprechstunde gab eine Phrase, mit der sich der Bundestagsabgeordnete Müller in den letzten Monaten des Öfteren konfrontiert sah. „Mehrfach hörte ich, dass sich die abgehobenen Altparteien da oben in Berlin doch gar nicht mehr für uns interessieren“, sagt Müller.

Während sich Medien, Öffentlichkeit und Politik oft zwangsläufig für die großen Städte der Region interessieren, müssten kleinere Gemeinden oft um Aufmerksamkeit kämpfen, so Müller weiter. Deshalb habe sich der Abgeordnete dazu entschieden, einen umgestalteten VW-Bus in ein fahrendes Bürgerbüro zu verwandelt und zu den Bürgern zu fahren. So fanden Müllers Bürgersprechstunden von A wie Achberg bis Z wie Zußdorf statt.

Auch am letzten Tag der Tour wird der bunte VW-Bus zwischen 30 und 90 Minuten an den einzelnen Stationen Halt machen. Der Bus ziehe überall Aufmerksamkeit auf sich und die Bürgerschaft nutzt das Angebot gerne: „Es geht um Aktuelles wie den Klimaschutz, die Pkw-Maut oder den Solidaritätszuschlag, aber auch um Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden oder einen unbefriedigenden Internetanschluss am Wohnort. Und manche möchten einfach nur ihre Sicht der Dinge auf das politische Geschehen aussprechen", beschreibt Axel Müller die zahlreichen Gespräche, die er inzwischen geführt hat.

Axel Müller fährt mit seiner mobilen Sprechstunde am Mittwoch, 4. September folgende Stationen an: Von 9 Uhr bis 10 Uhr am Rande des Wochenmarkts in Weingarten beim Café Schwarz, von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr in Schmalegg auf dem Parkplatz bei der Ringgenburghalle, von 12.15 Uhr bis 13 Uhr auf dem Platz neben dem Sportplatz in Oberzell, von 13.15 Uhr auf dem Dorfplatz in Oberhofen und von 15 Uhr bis 16.30 Uhr vor der Brotlaube auf dem Gespinstmarkt in Ravensburg.