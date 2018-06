Autoscheiben beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 13.45 Uhr die Windschutzscheibe eines in der Burachstraße in Weingarten abgestellten Autos beschädigt. Laut Polizeibericht beläuft sich der Schaden auf rund 500 Euro. Möglicherweise hat der gleiche Täter auch am Samstag, zwischen 8.20 und 19.15 Uhr, die Heckscheibe eines in Höhe des Gebäudes Lägelerstraße 16 abgestellten Opels zertrümmert. In beiden Fällen bittet die Polizei Weingarten unter Telefon 0751 / 803 6666 um Hinweise.