Autoscheibe in der Weltestraße beschädigt

Vermutlich mit einem Gegenstand hat eine unbekannte Person in der Nacht zum Dienstag zwischen 20 und 3 Uhr gegen die Fensterscheibe eines Kurierfahrzeuges geschlagen, das in Höhe des Gebäudes Weltestraße 30 in Weingarten abgestellt war. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, aufzunehmen.