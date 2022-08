Autos stoßen an Ampelkreuzung zusammen

Eine verletzte Autofahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalles, zu dem es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr an der Ampelanlage am Weingartener Charlottenplatz gekommen ist.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 19 Jahre alte Autofahrerin, die die Abt-Hyller-Straße vom Festplatz kommend befuhr, bei grüner Ampel nach links in die Waldsee Straße abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf die ihr entgegenkommende 29-jährige BMW-Fahrerin, die auf der Abt-Hyller-Straße aus Richtung Innenstadt unterwegs war und ebenfalls bei Grün über die Kreuzung fuhr. Die BMW-Fahrerin verletzte sich leicht, musste nach einer ambulanten Behandlung aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem BMW und dem Mini der Fahranfängerin entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.