Autos kollidieren – 7500 Schaden

Eine leicht verletzte Person und etwa 7500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 6.15 Uhr an der Einmündung Franz-Beer-Straße / Sauterleutestraße in Weingarten ereignete, teilt die Polizei mit. Ein 24-Jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen von der Franz-Beer-Straße in die Sauterleutestraße einen entgegenkommen 56-Jährigen und prallte gegen dessen Nissan. Der durch die Kollision leicht verletzte 56-Jährige wurde von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden.