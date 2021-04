Autos angefahren und geflüchtet

Gleich zweimal sind in der vergangenen Woche parkende Autos beschädigt worden, ohne dass sich die Verursacher um den Schaden gekümmert haben. Der erste Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Drosselweg. Beschädigt wurde der Skoda einer 20-Jährigen. Der Schaden liegt bei 300 Euro. 400 Euro Schaden entstand, als der Fahrer eines hellen Vans oder Kleinbusses am Samstagnachmittag um 16.50 Uhr von der Talstraße in den Edelweißweg abbog und dabei einen parkenden Hyundai berührte. Dafür gibt es einen Zeugen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten (Telefon: 0751/803-6666) in Verbindung zu setzen.