Autorin Gesine Hünicke liest in der Kulturbar

Mitglieder der Signatur-Autorenrunde „Textabend-Abendtexte“ treten am Freitag, 3. März, um 20 Uhr, in der Kulturbar „Impuls“ am Broner Platz 2 in Weingarten mit eigenen Werken auf. Unter ihnen ist Gesine Hünicke aus Tettnang. Geboten wird eine bunte Mischung literarischer Genres und musikalischer Leckerbissen. Gesine Hünicke hat sich tagaus tagein mit Menschen beschäftigt – was sich in ihren Geschichten und Essays widerspiegelt. Eine weitere Autorin, Bianca Schenk aus Lindau, widmet sich seit 1970 dem Schreiben von Gedichten und Kurzgeschichten und hat 2010 mit der Romanbiographie „Das Leben der Else H. ... ich wollte nicht heim ins Reich“ als Romanciere, debütiert. Der Dritte im Bunde, Wolfgang Mach, Lyriker aus Bad Waldsee, sagt von sich: „Ich stolpere von realen Phantasien zu surrealen Wirklichkeiten“. Er liest aus seinem Werk auch ganz emotionale Gedichte. Moderator Heinz Lieber, der selbst aus seinem Erzählwerk vorträgt, stellt die Autoren vor und begleitet durch den Abend. Mit dabei ist die Lieder- und Textschreiberin Gundula Steinmann aus Ebenweiler/Altshausen. Sie wird den Abend mit ihrer Gitarre musikalisch umrahmen. Der Eintritt ist frei.