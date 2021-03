Autoraser in Weingarten gehen Polizei bei Kontrolle ins Netz

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montagabend Geschwindigkeitskontrollen in der Ravensburger Straße in Weingarten durchgeführt. Insgesamt sieben Autofahrer waren zwischen 20 und 21.20 Uhr zu schnell unterwegs, zwei davon sogar deutlich. Das teilt die Polizei mit.

ie beiden Fahrzeuglenker wurden jeweils mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern bei erlaubten 50 Stundenkilometern gemessen. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld, mehreren Monaten Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Einer der Verkehrssünder nutzte zudem einer Radar-Warn-App auf dem Smartphone, weswegen ihm ein zusätzliches Bußgeld droht. Genutzt hatte die App nichts, da die Polizisten ein mobiles Messgerät im Einsatz hatten. Außerdem ertappten die Beamten einen Fahrradfahrer, der während der Fahrt das Mobiltelefon bediente. Er wird ebenfalls angezeigt.