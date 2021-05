Autokino startet in die zweite Woche

Das Autokino in Weingarten geht in die zweite Woche. Gezeigt werden vier Filme. Tickets und alle Infos über auf der Homepage Autokino Weingarten oder Kulturzentrum Linse. Einlass ab 20.30 Uhr, Filmstart 21.30 Uhr. Menschen ohne Auto und Radfahrerinnen können sich für einen Käfer bewerben, einfach über die Homepage eine Reservierungsanfrage senden. Fünf Käfer der Firma Yardimci stehen dafür bereit.

Noch vor dem Bundesstart entführt die Wunderwelten Diashow am Mittwoch, 2. Juni, auf eine spannende Radreise vom Bodensee nach Indonesien: Social Cycling: Mit dem Fahrrad vom Bodensee nach Indonesien – Patrick Scholz. Am Donnerstag, 3. Juni ist der Film Curveball und am Freitag, 4. Juni, läuft Der Rausch. Am Samstag, 5. Juni, ist mit Dream Horse ein Familienfilm zu sehen.