Das Auto einer 49-Jährigen hat am Mittwoch zwischen 16 und 21.30 Uhr eine bislang unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug war in einem Hof in der Heinrich-Schatz-Straße abgestellt. Der Sachschaden an dem Wagen, an dem die komplette Fahrerseite und das Heck beschädigt wurden, kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0751/8036666 entgegen.