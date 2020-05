Autofreies Lauratal in Weingarten ist vorerst vom Tisch

In Ravensburg ist es in der Nacht auf Dienstag in einem Café am Gespinstmarkt zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war dort den ganzen Dienstag im Einsatz.

Im Erdgeschoss der Gebäude befindet sich das Café „Stippe“, in den oberen Stockwerken mehrere Wohnungen. Ein Bewohner wurde in der Nacht mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer ist laut Polizei vermutlich an einem Stromverteilerkasten im Erdgeschoss ausgebrochen.