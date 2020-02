Autofahrt unter Drogen

Anzeichen von Drogen- und Alkoholeinwirkung haben Beamte des Polizeireviers Weingarten am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr bei einem 21-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in der Waldseer Straße anhielten und überprüften. Nachdem laut Polizeibericht ein Test positiv auf den Drogenwirkstoff THC und Amphetamin ausfiel, veranlassten die Polizisten bei dem jungen Mann, der sich noch in der Probezeit befindet, eine Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Der 21-Jährige hat sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.