Autofahrerin übersieht beim Abbiegen eine Fußgängerin

Mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste eine 20-jährige Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 11 Uhr in der Friedhofstraße in Weingarten.

Eine 85-jährige Renault-Fahrerin übersah laut Polizei beim Abbiegen aus der Liebfrauenstraße die junge Frau, die sich zu dem Zeitpunkt auf dem dortigen Fußgängerüberweg befand. Die 20-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst, stürzte zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Am Renault entstand geringer Sachschaden. Polizeibeamte beschlagnahmten im Rahmen der Unfallaufnahme den Führerschein der Seniorin.