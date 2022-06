Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Nachdem sie in der Zeppelinstraße am Dienstag kurz nach 11 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hat, hat eine Autofahrerin das Weite gesucht. Augenscheinlich streifte die Fahrerin beim rückwärts Ausparken einen abgestellten Mazda mit dem Fahrzeugheck. Dabei verursachte sie einen Schaden von rund .000 Euro und fuhr nach Mitteilung der Polizei im Anschluss in Richtung Waldseer Straße davon. Laut einer Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat, soll die Fahrerin, die etwa 40 Jahre alt gewesen sein und kurze braune Haare gehabt haben soll, mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Von dem Kennzeichen der Verursacherin sind Teile bekannt, sodass das Polizeirevier Weingarten nun ermittelt. Personen, die Angaben zur Verursacherin machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 075 1/ 803 66 66 zu melden.