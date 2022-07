Autofahrerin fährt einen Radfahrer an

Beim Abbiegen übersehen hat eine Autofahrerin am Donnerstag einen Radfahrer in der Wolfegger Straße in Weingarten.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 19-jährige VW-Fahrerin kurz nach 14 Uhr nach links in eine Einfahrt abbiegen und nahm dabei den ihr entgegenkommenden 63-jährigen Radler nicht wahr. Bei der Kollision der Beiden verletzte sich der 63-Jährige leicht. Er wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An Fahrrad und VW entstand geringer Sachschaden.