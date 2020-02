Autofahrerin beschleunigt: Fünf Autos werden beschädigt

Beim Anfahren vom Straßenrand hat eine Autofahrerin am Dienstagmorgen in Weingarten, neben ihrem eigenen Fahrzeug, vier weitere Autos beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau beschleunigte beim Fahren aus der Parklücke ungewollt und fuhr gegen einen vor ihr geparkten VW Jetta. Diesen schob die 59-Jährige mehrere Meter vor sich her, bis er gegen einen in einer Hofeinfahrt geparkten Skoda stieß. In der Folge fuhr die Frau gegen einen ebenfalls an der Seite geparkten Peugeot, den sie auf einen Daimler schob. Insgesamt entstand an den fünf Pkw ein Schaden von etwa 30 000 Euro. Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer blieben unverletzt.