Autofahrerin bei Zusammenstoß in Weingarten verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Weingarten ist eine Frau leicht verletzt worden. Am Mittwochmorgen stießen gegen 7 Uhr in der Niederbieger Straße zwei Fahrzeuge zusammen, teilte die Polizei mit. Die 57-jährige Fahrerin eines Kleinwagens hatte demnach vom Finkenweg kommend beim Linksabbiegen in die Niederbieger Straße nach eigenen Angaben das Auto einer 26-Jährigen übersehen, die stadtauswärts fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Autos erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro.