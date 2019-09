Autofahrer wird beleidigend

Ein Nachspiel hat das Verhalten eines 35-jährigen Autofahrers, der am Mittwochabend gegen 16.40 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Gablerstraße angehalten wurde. Der Mann war zuvor von einem in der Waldseer Straße postierten Beamten in Zivil dabei beobachtet worden, wie er während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung mit seinem Handy telefonierte, teilte die Polizei mit. Nach der Kontrolle fuhr der Betroffene erneut an den Beamten vorbei, hielt sich einen Gegenstand ans Ohr und beleidigte den Polizisten durch das geöffnete Beifahrerfenster. Anschließend fuhr er in Richtung Innenstadt davon. Der 35-Jährige hat sich deshalb auch wegen Beleidigung zu verantworten.