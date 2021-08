Autofahrer unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand am Sonntagmorgen eine Autofahrerin, die von einer Polizeistreife in der Wolfegger Straße kontrolliert wurde. Nachdem sich bei der 19 Jahre alten Fahrerin Anzeichen auf Drogenkonsum ergaben und dies auch durch einen Schnelltest bestätigt wurde, musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe über sich ergehen lassen, wie die Polizei mitteilt. Die Weiterfahrt wurde ihr noch an Ort und Stelle untersagt. Auf sie kommen nun, neben den führerscheinrechtlichen Maßnahmen, auch eine Anzeige, ein Bußgeld und Punkte im Verkehrssünderregister zu.