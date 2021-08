Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Bei einem Unfall in der Waldseer Straße in Weingarten ist am Montag gegen 16.30 Uhr ein Fahrradfahrer leicht am Kopf verletzt worden.

Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer übersah laut Pressemitteilung der Polizei beim Ausfahren aus einem Betriebsgelände in der Waldseer Straße den 61-jährigen Radfahrer, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei der Kollision stürzte der Radler und zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.