Autofahrer richtet in Weingarten Schaden an und fährt davon

In Weingarten hat ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug gestreift und ist einfach davongefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen, wie sie am Samstag mitteilte. Eine 19-Jährige hatte ihren Mitsubishi Space Star am Freitag gegen 16 Uhr in der St.-Longinus-Straße abgestellt. Als sie gegen 19.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war der linke Außenspiegel kaputt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat vermutlich ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel des Mitsubishi gestreift, wie die Polizei mitteilte, und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Am Fahrzeug sei ein Schaden von mindestens 250 Euro entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803666, zu melden.