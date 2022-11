Mit mehr als drei Promille war ein Autofahrer unterwegs, den eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag in der Burachstraße aus dem Verkehr gezogen hat. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer war zuvor aufgefallen, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Der 66-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den 66-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. Seinen Führerschein nahmen ihm die Beamten noch an Ort und Stelle ab.