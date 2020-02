Autofahrer mit 1,2 Promille unterwegs

Nahezu 1,2 Promille hat laut Polizeibericht der Alkoholtest eines 54-jährigen Pkw-Lenkers ergeben, der am späten Samstagabend, 1. Februar, gegen 23.15 Uhr Beamten des Polizeireviers in der Waldseer Straße aufgefallen war. Erst nachdem die Streifenwagenbesatzung das Martinshorn einschaltete, reagierte der Autofahrer auf die Anhaltesignale der Polizisten und hielt in der Ravensburger Straße an. Die Beamten veranlassten bei dem alkoholisierten Verkehrsteilnehmer im Krankenhaus eine Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein.