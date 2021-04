Autofahrer missachtet Vorfahrt in Weingarten: Unfall

Schaden in Höhe von rund 5000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr an der Kreuzung Hähnlehofstraße/Veit-Stoß-Weg in Weingarten. Das teilt die Polizei mit.

Der 56-jährige Fahrer eines Ford Transit wollte vom Veit-Stoß-Weg nach links auf die Hähnlehofstraße abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei einen 80-jährigen Opel-Fahrer, der vorfahrtsberechtigt auf der Hähnlehofstraße Richtung Weingarten unterwegs war. Der Opel war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Männer blieben beim Unfall unverletzt.