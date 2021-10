Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro ist am Donnerstag zur Mittagszeit bei einem Verkehrsunfall in der Rosenstraße in Weingarten entstanden.

Der 20 Jahre alte Fahrer eines Iveco fuhr laut der Polizei aus einer Hofeinfahrt und übersah dabei den Seat einer 30-Jährigen. Bei der folgenden Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt.