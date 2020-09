Autofahrer beschädigt Motorroller und fährt davon

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hat ein Autofahrer mit seinem Wagen verursacht, als er am Samstag gegen 20 Uhr einen auf dem Parkplatz des Real-Markts in der Ranz-Beer-Straße in Wenigarten abgestellten Motorroller umstieß. Laut Polizeibericht stieg der Unbekannte danach in sein Auto und fuhr davon. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet, sich das Kennzeichen des Autos notiert und den Besitzer des Rollers informiert. Die Ermittlungen der Polizei zu dem verantwortlichen Autofahrer dauern an.

