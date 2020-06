Autofahrer übersieht Motorrad

Ein 16-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Abt-Hyller-Straße leicht verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer war laut Polizeibericht von einem Tankstellengelände nach links in die Straße eingebogen und hatte hierbei den von rechts kommenden Jugendlichen mit seinem Leichtkraftrad übersehen. Der 16-Jährige, der zwar einen Helm trug, aber sonst mit einem T-Shirt, einer kurzen Hose und einem Nierengurt bekleidet war, stürzte bei der Kollision mit dem Auto auf die Straße, kam jedoch mit Schürfwunden davon. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro.