Autofahrer übersieht Fußgängerin

Eine 70-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10 Uhr an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Schussenstraße in Weingarten leicht verletzt worden.

Ein 86-jähriger Autofahrer wollte laut Polizeimeldung aus der Schussenstraße kommend nach links in die Waldseer Straße in Richtung Ravensburg abbiegen und übersah hierbei die Fußgängerin, die zur gleichen Zeit Grün hatte und die Waldseer Straße an der Fußgängerfurt aus Richtung Niederbieger Straße kommend überquerte.

Durch die Kollision stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.