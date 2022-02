Bei einem Unfall auf der L317 zwischen Weingarten und Unterankenreute ist ein Autofahrer am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Der Hyundai des 85 Jahre alten Lenkers überschlug sich in der Folge, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer wurde von einem Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der am Hyundai entstanden ist, wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Er wurde abgeschleppt.