Auto touchiert und Schaden verursacht

Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro ist am Mittwoch gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße in Weingarten entstanden. Wie die Polizei mitteilt, ist eine 42- jährige Opel-Fahrerin bei Gegenverkehr zu weit nach rechts gefahren und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi.