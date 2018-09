Eine leicht verletzte Person sowie etwa 600 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 5.30 Uhr in der Wolfegger Straßein Weingarten gefordert. Ein 43-Jähriger fuhr laut Polizei rückwärts in eine Hofeinfahrt, übersah dabei einen nachfolgenden 35-jährigen Radfahrer und touchierte diesen. Der durch den Aufprall gestürzte Zweiradfahrer musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.