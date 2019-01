Auto schleudert nach Kollision auf Verkehrsinsel

Ohne Verletzte aber mit einem Sachschaden von über 23 000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.50 Uhr in Weingarten. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Seat auf der Heinrich-Schatz-Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Bahnhofstraße und übersah beim Einbiegen in die Konrad-Huber-Straße eine von rechts kommende bevorrechtigte 22-jährige Autofahrerin. Bei der anschließenden Kollision mit dem Daimler-Benz der Frau wurde der Pkw der 33-Jährigen gedreht und auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.