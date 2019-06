Auto prallt gegen Leitplanke

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 7 Uhr ein 26-jähriger Renault-Fahrer auf der B 30 in der Ausfahrt Weingarten-Nord nach links von der nassen Fahrbahn abgekommen und gegen die dortige Leitplanke geprallt. Leicht verletzt wurde der Mann vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault, an dem laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde auf eine Länge von rund zwölf Metern beschädigt.

