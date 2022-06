Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Mercedes, der in der Tiefgarage Löwenplatz abgestellt war, die Motorhaube und einen Teil der Fahrzeugseite mit weißer Farbe besprüht.

Die Täter richteten hierbei nach Angaben der Polizeui einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 0751/8036666 entgegen.