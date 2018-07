Mit einem einkaufswagen hat ein Unbekannter rund 1000 Euro Sachschaden verursacht, teilt die Polizei mit. Er war offenbar mit dem Wagen am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Franz-Beer-Straßegegen einen parkenden Nissan geprallt. Der Unbekannte stellte den Einkaufswagen zurück und entfernte sich nach Zeugenangaben in einem Auto. Zeugen werden gebeten, beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, anzurufen.