Auto macht sich selbstständig

Bei einem Unfall in der Wagnerstraße in Weingarten am Sonntag gegen 18 Uhr ist Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden.

Eine Autofahrerin hatte ihr Auto auf der rechten Seite der abschüssigen Fahrbahn abgestellt und dabei zwar die Handbremse angezogen, jedoch keinen Gang eingelegt. Das Auto rollte deswegen kurz darauf fast sechs Meter die Straße hinunter, um dann gegen einen geparkten Pkw zu prallen.